Cecchi: "Oggi il Dio del calcio ti ha voluto bene. Con la Juve, Oulai e Pedro non possono non giocare"

Il giornalista, Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni del Pentasport per analizzare la partita della Fiorentina contro il Sassuolo

Ecco le parole di Cecchi al Pentasport: "Il primo tempo stavo per spengere, vedevo già una disfatta, poi il Dio del calcio ti ha voluto bene, ti ha fatto segnare prima della fine del primo tempo e poi i cambi hanno cambiato la partita. Nel primo tempo non ho visto niente, mentre nel secondo tempo ho visto una squadra con la voglia di vincere, spero che sia la partita della svolta. Con la Juve, Oulai e Pedro non possono non giocare. Questa volta la Fiorentina non deve crollare come contro la vittoria del Venezia. Oulai deve giocare, Vanoli l'ho visto trattenuto in conferenza su di lui a differenza di Pedro, però non può stare in panchina.