Cecchi: “Non so quanto aiuti la Fiorentina contestare Palladino a partita in corso, sembra vento contrario”

Il giornalista Stefano Cecchi, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, ha espresso il suo punto di vista sul momento attuale della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Diciamo che tra Masterchef e la Conference, mi prendo la competizione. Purtroppo la tradizione precedente negli ultimi vent’anni ci ha spesso visti lontani da ogni forma di Europa, dunque tra il non fare nulla e partecipare… Poi, se la UEFA sceglie di abolire la Conference io esulto. La Fiorentina è davvero destinata ad avere un Saturno contro, perché in tre anni non l’ha mai vinta. Mi sono dilettato a vedere le partecipanti dell’anno prossimo… e sarebbe incredibile”.

Parlando poi del malcontento di una parte del tifo viola, Cecchi ha commentato:

“Sono tra coloro che ha mille perplessità su Palladino, per mille motivi. Anche se i numeri direbbero il contrario. Una Fiorentina paradossalmente pazza darebbe ragione a entrambe le parti, ma la società ormai ha scelto confermandolo. Se io volessi dare una mano a questo club, quale atteggiamento dovrei avere? E qui ho le idee un po’ confuse. Le contestazioni al tecnico a partita in corso, anche se raccontano un sentimento parzialmente condiviso, non so se siano un modo di aiutare questa squadra. Sembra un vento contrario, mi dispiacerebbe”.