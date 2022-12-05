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Cecchi non ha dubbi: ''Il mercato non è un problema, Amrabat per adesso dobbiamo godercelo''

Il noto giornalista Stefano Cecchi non sembra preoccupato rispetto alla possibilità di perdere il centrocampista marocchino.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2022 17:29
Cecchi non ha dubbi: ''Il mercato non è un problema, Amrabat per adesso dobbiamo godercelo'' -
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Cecchi non ha dubbi: ''Il mercato non è un problema, Amrabat per adesso dobbiamo godercelo''

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il noto giornalista di fede viola Stefano Cecchi ha parlato delle situazioni legate ad Amrabat e alla questione Juventus:

''Amrabat? Non è un problema. Sono contento per lui. Vendere bene è importante, è sbagliato cedere male. Vlahovic ci sta come cessione, il problema è come è stato sostituto. Se fosse arrivato uno come Scamacca la situazione sarebbe diversa. Basta vedere cosa ha fatto il Napoli. Se tu sei bravo a vendere non è un problema. Detto ciò, Amrabat non è un problema oggi, basta avere paura. Adesso è una gioia. Juventus? I calciatori, durante il Covid, non solo hanno preteso di avere lo stipendio, ma l'hanno preso anche di nascosto. Non so come la storia sulle plusvalenze andrà a finire, anche se credo che Andrea Agnelli verrà condannato. Pioli? Dà l'impressione di essere cresciuto e migliorato. Un maestro di calcio, un faro nella vita. I giocatori con lui crescono anche nella vita.''

SONDAGGIO PER ALARCON

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