Cecchi non ha dubbi: ''Il mercato non è un problema, Amrabat per adesso dobbiamo godercelo''

Il noto giornalista Stefano Cecchi non sembra preoccupato rispetto alla possibilità di perdere il centrocampista marocchino.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il noto giornalista di fede viola Stefano Cecchi ha parlato delle situazioni legate ad Amrabat e alla questione Juventus:

''Amrabat? Non è un problema. Sono contento per lui. Vendere bene è importante, è sbagliato cedere male. Vlahovic ci sta come cessione, il problema è come è stato sostituto. Se fosse arrivato uno come Scamacca la situazione sarebbe diversa. Basta vedere cosa ha fatto il Napoli. Se tu sei bravo a vendere non è un problema. Detto ciò, Amrabat non è un problema oggi, basta avere paura. Adesso è una gioia. Juventus? I calciatori, durante il Covid, non solo hanno preteso di avere lo stipendio, ma l'hanno preso anche di nascosto. Non so come la storia sulle plusvalenze andrà a finire, anche se credo che Andrea Agnelli verrà condannato. Pioli? Dà l'impressione di essere cresciuto e migliorato. Un maestro di calcio, un faro nella vita. I giocatori con lui crescono anche nella vita.''

SONDAGGIO PER ALARCON

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