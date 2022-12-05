Dalla Spagna: sondaggio Fiorentina per il mediano Alarcón. Ci sono anche Torino e Udinese

Pochi minuti fino a questo momento per Tomás Alarcón con la maglia del Cadice. E sia il club che il calciatore cileno sono dell'idea di trovare una sistemazione per mettere minuti nelle gambe. Secondo...

Pochi minuti fino a questo momento per Tomás Alarcón con la maglia del Cadice. E sia il club che il calciatore cileno sono dell'idea di trovare una sistemazione per mettere minuti nelle gambe. Secondo Transfermarkt, l'Udinese, ma non solo. Infatti alla finestra ci sarebbe anche di Fiorentina e Torino come di altri club che stanno sondando il possibile arrivo del giocatore cileno. Sul mediano, però, non ci sono solo le italiane: negli scorsi giorni Alarcón è stato accostato anche all'Universidad Católica de Chile.

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