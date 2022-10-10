Cecchi non ci va leggero: ''Quando gioca Venuti paghiamo pegno tecnicamente''

Il terzino fiorentino rappresenta probabilmente l'anello debole della difesa viola, e Cecchi non tende a nasconderlo.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il noto giornalista Stefano Cecchi ha analizzato le tematiche intorno al prossimo impegno della Fiorentina. Queste le sue parole:

"La Lazio è più forte, la Fiorentina deve essere più brava. Spero che la Fiorentina dopo Edimburgo possa ritrovare se stessa e di vittoria in vittoria si ricostruisca la leggerezza, la fantasia, che l'hanno trascinata nella scorsa stagione. Tante volte fu capace tante volte di battere squadre più forti di lei.

Venuti? A lui non si può non volere bene, anzi ce ne fossero come lui nello spogliatoio che trasmettono i valori della Fiorentina. Però tecnicamente paghiamo pegno quando gioca. Tra lui e Dodò la differenza è evidente, spero che il brasiliano possa essere schierato titolare già stasera, altrimenti riproporrei Terzic a destra. Amrabat? Merita applausi, anche se continuo a pensare che per il gioco di Italiano sia più adatto un giocatore con le caratteristiche di Torreira, non necessariamente lui".

KOKORIN SEMBRA ESSERSI RITROVATO

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