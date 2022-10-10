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Cecchi non ci va leggero: ''Quando gioca Venuti paghiamo pegno tecnicamente''

Il terzino fiorentino rappresenta probabilmente l'anello debole della difesa viola, e Cecchi non tende a nasconderlo.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2022 16:33
Cecchi non ci va leggero: ''Quando gioca Venuti paghiamo pegno tecnicamente'' - Firenze, stadio A.Franchi, 14.08.2022, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.08.2022, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Cecchi non ci va leggero: ''Quando gioca Venuti paghiamo pegno tecnicamente''

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il noto giornalista Stefano Cecchi ha analizzato le tematiche intorno al prossimo impegno della Fiorentina. Queste le sue parole:

"La Lazio è più forte, la Fiorentina deve essere più brava. Spero che la Fiorentina dopo Edimburgo possa ritrovare se stessa e di vittoria in vittoria si ricostruisca la leggerezza, la fantasia, che l'hanno trascinata nella scorsa stagione. Tante volte fu capace tante volte di battere squadre più forti di lei.

Venuti? A lui non si può non volere bene, anzi ce ne fossero come lui nello spogliatoio che trasmettono i valori della Fiorentina. Però tecnicamente paghiamo pegno quando gioca. Tra lui e Dodò la differenza è evidente, spero che il brasiliano possa essere schierato titolare già stasera, altrimenti riproporrei Terzic a destra. Amrabat? Merita applausi, anche se continuo a pensare che per il gioco di Italiano sia più adatto un giocatore con le caratteristiche di Torreira, non necessariamente lui".

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