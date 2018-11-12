Cecchi: "La verità è che sta deludendo il mercato fatto. Pioli, ora serve una rivoluzione"

Il giornalista del Corriere fiorentino Stefano Cecchi, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:“Negli ultimi anni in casa Fiorentina ci sono stati degli episodi che hanno portato a grandi svolt...

Il giornalista del Corriere fiorentino Stefano Cecchi, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Negli ultimi anni in casa Fiorentina ci sono stati degli episodi che hanno portato a grandi svolte, penso ad esempio alle pernici di Moena con Montella che fece piazza pulita dopo quel casino. Il gol di Pinamonti sia un altro punto di svolta che obbliga a cambiare.

Fino a Frosinone, i tifosi viola erano un po’ divisi tra chi se la prendeva con Pioli e chi invece era ancora fiducioso. Adesso invece il coro è unanime. Venerdi ho visto una squadra apatica che si fa recuperare ancora nel finale, quindi serve cambiare, la Fiorentina è sembrata vecchia dentro.

La società dovrebbe far muro intorno a Pioli che in questo momento è sotto assedio. Il problema forse è la campagna acquisti sta delundendo”