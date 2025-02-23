Cecchi: "La società fa bene a interrogarsi sul futuro di Palladino, bisogna decidere cosa fare ora"

Il noto giornalista ha detto la sua sulla sconfitta della Fiorentina a Verona contro i gialloblu per 1-0, grazie al gol di Bernede

A Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Stefano Cecchi che ha detto la sua sulla sconfitta della Fiorentina a Verona: "Non capisco perchè ci si ostini a giocare con un modulo che non ti appartiene perchè anche oggi certe scelte sono discutibili e bisogna fare più di una riflessione sull'allenatore. Non sarei nemmeno tanto sicuro che Palladino abbia in mano lo spogliatoio quindi bisognerebbe decidere adesso dato che cambiarlo magari fra qualche giornata non avrebbe senso, se lo vuoi mandare via lo devi fare ora visto che la classifica è ancora buona e un'eventuale scossa magari ti potrebbe permettere di correggere quello che non va. Una partita bruttissima dove la Fiorentina non ha fatto veramente nulla per vincere e che si ritrova senza il suo giocatore principale e senza un sostituto. La stagione non è compromessa ma bisogna agire di conseguenza."