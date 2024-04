Cecchi: “La passione per la maglia viola sta svanendo, siamo imborghesiti e non me ne capacito”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno il giornalista Stefano Cecchi ha parlato della situazione della Fiorentina e dell’affluenza allo stadio Franchi: “Ho paura che ci stiamo imborghesendo, è un problema del calcio moderno ma ci colpisce anche a noi perché lo stadio è sempre più vuoto, non so cosa ci sta succedendo è come se l’amore per la maglia sia venuto meno. Purtroppo il calcio moderno ci dà l’indigestione per l’offerta che dà quotidianamente, ma vedo altre piazze che riempiono di più lo stadio e mi dispiace. Prima il Franchi era sempre colmo anche con 50.000 persone, ora è difficile fare dei numeri alti, mi ricordo solo la partita con il Milan. Probabilmente anche perché i tifosi non si riconoscono nei loro giocatori, non c’è nessuno che ti trascina come simbolo. Per esempio oggi ci sono 2000 genoani per seguire la squadra già salva a Firenze, quello è amore, ma a Firenze inizio a percepire indifferenza e freddezza, gente che si è disinnamorata della maglia viola e non me ne capacito”.