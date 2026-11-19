Cecchi: "La Fiorentina non è una squadra di palleggio, bisogna badare al sodo e fare punti"

Il giornalista ha parlato dei temi in casa viola

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi per parlare di Fiorentina: "Andiamo a Monza per giocare contro una squadra che non è una corazzata, ma un gruppo con due giocatori che mi piacciono molto davanti come Varela e Robinson. Ho l'idea che faremo bene perchè siamo in crescita e sono fiducioso perchè credo che possiamo vincere anche se le partite dopo la sosta sono sempre particolari."

Prosegue: "La fase difensiva resta un problema che preoccupa anche per colpa del centrocampo che non accompagna e non dà copertura. Questa squadra non ha i giocatori che ti danno quell'equilibrio necessario come la Roma che propone Kone e De Roon nel mezzo. Noi non abbiamo l'uomo che fa legna perchè nè Oulai né Atta né Fagioli lo fanno."

Sulla Fiorentina: "La squadra non è adatta a fare un gioco di palleggio perchè non abbiamo gli elementi tecnici a centrocampo e dietro per tenerla e ripartire col possesso."

Prosegue: "Adesso si vedrà la nostra caratura con delle partite più abbordabili. Se facciamo 12 punti in 5 gare, possiamo ambire a qualcosa in più tentando un aggancio difficile alle Coppe, invece se non vinciamo e fatichiamo, vuol dire che dovremo lottare per non retrocedere."