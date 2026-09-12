Cecchi: "La Fiorentina è allenabile e Vanoli lo sa fare già molto bene, ha dato un'impronta"

Il giornalista è intervenuto per parlare di mister Paolo Vanoli

L'effetto Vanoli e la tripletta del "Francotiratore": la Fiorentina ritrova anima e carattere

La copertina della serata spetta di diritto a lui, il "Francotiratore" argentino che con tre giocate d'autore ha regatato un'ondata di entusiasmo insperata, dando la sensazione di trovarsi di fronte a un gruppo profondamente rigenerato. Un'analisi condivisa anche da Stefano Cecchi sulle pagine de La Nazione.

Gruppo solido e reattivo

Certo, non sono mancate le crepe, specialmente in mediana dove la formazione viola in avvio è apparsa priva di schermatura e fin troppo vulnerabile. Eppure si è intravista una nuova maturità. La squadra non si è squagliata alle prime difficoltà; al contrario, ha incassato il colpo e da lì ha costruito la propria reazione. Parlare già di "vanolismo" a tutti gli effetti potrebbe essere prematuro, ma la sensazione è che sia finalmente iniziato il vero percorso di un gruppo tutt'altro che refrattario alle idee del proprio allenatore.