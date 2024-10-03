Cecchi: "La Conference è la coppa delle settime, una grande forzatura con scarso appeal"

Il noto giornalista ha commentato la vigilia della gara di stasera tra Fiorentina e New Saints per la prima giornata

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi che ha parlato della sfida di stasera della Fiorentina: "Sono per un calcio all'antica e a me il discorso della coppa per le settime non piace, è una competizione che nasce per riempire un palinsesto televisivo, una forzatura con scarso appeal. Si vuol cercare di far giocare anche altre federazioni che nelle altre coppe non riescono ad arrivare alle fasi finali, io amo il calcio di provincia ma questa competizione non mi sta molto simpatica e se dovesse sparire, non piangerò. Sulla carta il Chelsea se la divora contro chiunque, se invece la snobba la cosa è ben diversa. Per la Fiorentina speravo altro per quest'anno, ma ora va giocata con serietà."

Sui singoli: "Mi aspetto Beltran al centro dell'attacco, deve fare bene, non può sbagliare, è stato ai margini del gruppo e ora deve mostrare la sua pasta. Spero anche sia la serata di Kayode che non ha trovato continuità finora e voglio scoprire Moreno che mi auguro sarà una bella risorsa."

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