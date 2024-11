Cecchi: “Kean è l’immagine della felicità in campo. Fiorentina ambiente ideale per farlo esplodere”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Cecchi, ha così parlato di Moise Kean e dei suoi primi mesi con la maglia della Fiorentina: “Se Kean fosse rimasto a Torino non sarebbe diventato questo. Alla Juventuscome avrebbero fatto ad affidargli la maglia da titolare? Alla Fiorentina gli è stata la maglia da titolare inamovibile e si è puntato su di lui. Se sbaglia uno stop, o una partita, può stare tranquillo, perchè tanto riceve un applauso. Kean ha bisogno di alcune fondamenta su cui appoggiarsi e a Firenze questa è la fiducia, è nella condizione ideale perchè esploda nel suo talento. Se Keansta a Firenze qualche anno fa bene a se stesso e alla Fiorentina. Non è un giocatore che può fare il vice: o ci credi, gli dai credito e lo blindi senza fargli ombra intorno, o niente. Oggi Kean è l’immagine della felicità in campo, calcia la palla col sorriso in fronte, e lo fa perchè ha trovato l’ambiente ideale”.

ADLI: “PRIMA DI LASCIARE IL MILAN AVEVO PROMESSO CHE AVREI SEGNATO. DE GEA TRA I PORTIERI PIÙ FORTI AL MONDO”