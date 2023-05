Cecchi: “Jovic? In questo momento bisogna far finta che non sia successo nulla, serve turarci il naso”

Durante l’intervento ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Stefano Cecchi ha anche commentato la vicenda del post condiviso da Luka Jovic dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Basilea: “È un vicenda di cui facevamo volentieri a meno. Però in questo momento bisogna far finta non sia successo nulla, serve turarci il naso. Domani lo farà giocare, per far tirare il fiato a Cabral che è il titolare”.