Cecchi: "Il mercato di Corvino ha indebolito la squadra. Ho sempre difeso Pioli ma adesso...."

Questi i pensieri espressi da Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione a Radio Bruno: "Questo Fiorentina-Juventus deve essere un punto di rottura per ripartire in maniera diversa. Ho difeso Pioli, ma...

Questi i pensieri espressi da Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione a Radio Bruno: "Questo Fiorentina-Juventus deve essere un punto di rottura per ripartire in maniera diversa. Ho difeso Pioli, ma oggi è un uomo in confusione e alcuni segnali lo dimostrano. Non lo so se rischia, ma se qualcuno pensa che c’è margine per correggere le cose allora il momento di cambiare è questo. Il mercato è stato tutt’altro che di rafforzamento: Pjaca un ectoplasma, Gerson inconsistente, Fernandes è il manifesto di questa Fiorentina. Se vogliamo dare un senso al campionato domenica contro il Sassuolo bisogna cambiare tutto. Vlahovic può fare peggio di questo Simeone? Perché valorizzare Gerson e Pjaca per Roma e Juventus invece di puntare su Sottil? "