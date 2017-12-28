Cecchi Gori sta male? A Firenze si unisce il popolo viola, scontrino in un supermercato per incoraggiarlo

La notizia nel giorno di Natale di un grave malore per Vittorio Cecchi Gori ha scosso tutti i tifosi viola e non solo. Ma nel momento più difficile per l'ex patron viola che tutto il popolo viola si è...

A cura di Flavio Ognissanti 28 dicembre 2017 13:20

Condividi