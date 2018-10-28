Cecchi: "Fiorentina nel tunnel, non è colpa di Pioli. Nessuna alternativa a Simeone"

Stefano Cecchi, firma de La Nazione, ha parlato a Radio Sportiva del momento vissuto dalla Fiorentina: "La viola è in un tunnel dalla gara con la Lazio, manca sotto il profilo del gioco. Davanti fatic...

Stefano Cecchi, firma de La Nazione, ha parlato a Radio Sportiva del momento vissuto dalla Fiorentina: "La viola è in un tunnel dalla gara con la Lazio, manca sotto il profilo del gioco. Davanti faticano: Pioli ha lasciato fuori Simeone,Stefano Cecchi, firma de La Nazione, ha parlato a Radio Sportiva del momento vissuto dalla Fiorentina: "La viola è in un tunnel dalla gara con la Lazio, manca sotto il profilo del gioco. Davanti faticano: Pioli ha lasciato fuori Simeone, come voleva il pubblico, ma il risultato non si è visto. Non è colpa sua se le alternative sono Vlahovic e Mirallas. Credo che in questo momento serva soltanto molta pazienza da parte della piazza".come voleva il pubblico, ma il risultato non si è visto. Non è colpa sua se le alternative sono Vlahovic e Mirallas. Credo che in questo momento serva soltanto molta pazienza da parte della piazza".