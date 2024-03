Cecchi: “Fiorentina ha più facce, spero Italiano abbia delle risposte per l’andamento altalenante”

Sulle pagine della Nazione Stefano Cecchi si interroga sulle continue prestazioni altalenanti della Fiorentina di Italiano: “Di sicuro non è stata una brutta partita, c’erano due squadre in campo che sanno giocare a pallone molto bene e che non applicano un calcio rinunciatario, entrambe hanno cercato di fare la partita com’è nelle corde dei due allenatori, però la felicità alla fine resta solo dalla parte romanista. Ho visto una bella Fiorentina che non ha fatto ragionare la Roma di De Rossi con un Sottil versione Abarth sulle fasce poi però è arrivato il rigore e purtroppo sappiamo com’è andata. Credo che tutti avrebbero firmato, forse, per il pareggio, ma in questo modo no quando sembrava impossibile un esito diverso dal successo viola. Bisogna capire perché questa squadra alterna così rapidamente partite champagne ed altre brutte sul serio, io non ho le risposte spero le abbia Italiano”.