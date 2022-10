Cecchi: “Fiorentina arrembante e travolgente. Il 4-3-3 non è da rottamare”

Abbondante, avvolgente, arrembante. Nel giorno in cui si temeva la Violaexit, la Fiorentina resta in Europa con una prestazione da tripla A. E lo fa non cambiando assetto ma mutando atteggiamento. Benedetta dal gol di Mandragora, la squadra mette in mostra il calcio che meglio conosce, di possesso e di supremazia, dragando ogni pallone nel mezzo con Amrabat, sfruttando la fantasia di Kouame, chiudendo con un Quarta sontuoso e mostrando uno Jovic, centravanti atipico, che ha illuminato il cielo scozzese con intuizioni di classe da trequartista. A dire che il 4-3-3 di Italiano tutto è tranne che un progetto di calcio da rottamare. Lo scrive Stefano Cecchi in La Nazione.

LEGGI ANCHE, TERRORE PER VLAHOVIC A TORINO, RAPINATO A CASA DI DI MARIA, POLIZIA INTERVIENE AL MOMENTO GIUSTO