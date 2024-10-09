Cecchi elogia Adli: “È un artista del centrocampo viola. Sa disegnare geometrie diverse”

Il paragone è subito forte, visto che il suo nome è Yacin Zinedine e il suo anagramma è Dalì

Stefano Cecchi ha così parlato a La Nazione esaltando la prestazione di Yacine Adli: “Il paragone è subito forte, visto che il suo nome è Yacin Zinedine e il suo anagramma è Dalì. Anche se De Gea ha fatto il fenomeno fra i pali, Adli ha messo in campo una gran prova al Franchi, mostrando grande visione di gioco e profondità, uno su cui la Fiorentina potrebbe puntare anche in futuro. Adli è quanto di meglio possa esprimere il centrocampo viola, sa disegnare geometrie diverse.

Nonostante abbia soltanto 24 anni, Adli ha tanto da raccontare, dentro e fuori dal campo. Appassionato di musica, scacchi, oltre a una associazione che aiuta i ragazzi in difficoltà. Un calciatore di simbolo, aspirazione e cuore, nella speranza che la sua permanenza a Firenze sia molto lunga”.

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