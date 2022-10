Cecchi deluso: “Dov’eri Nico Gonzalez quando hai ciccato il pallone a porta vuota invece di segnare?”

Su le colonne de La Nazione ha parlato il giornalista Stefano Cecchi. Queste le sue parole su Gonzalez:

“Dov’eri Nico l’altra sera? Dov’eri quando, all’alba del secondo tempo, la palla è carambolata verso di te con Provedel fuori porta e tu, invece di scaraventarla dentro, l’hai ciccata, facendo evaporare l’ultimo tentativo per una possibile rimonta viola? E, soprattutto, dove sei finito dopo quella dolce notte d’agosto a Firenze col Twente, quando ribadisti l’importanza del tuo calcio elettrico prima di diventare un desaparecido del campionato, buono solo per spiccioli di gara senza più una presenza dall’inizio? Comunque la si metta, Nico Gonzalez è roba che vale la pena aspettare, non buttare via con l’onda emotiva dell’impazienza”.

IL PARERE DELL’EX ALLENATORE DI JOVIC