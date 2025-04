Cecchi: “Coppia d’attacco in formato light. C’è vita anche senza Kean, questo il messaggio significativo”

Stefano Cecchi nelle pagine di La Nazione ha commentato Cagliari-Fiorentina: “I tre punti che servivano e un’idea diversa di calcio. La Fiorentina conquista tutto ciò in maniera orgogliosa e solida dopo 98 minuti di calcio non banale nei quali la formazione viola ha certificato la propria identità di squadra finalmente consapevole dei propri mezzi, mostrando cose tutt’altro che disprezzabili. Mostrando per l’ennesima volta un Mandragora incursore di prepotenza che ha consegnato equilibrio e sostanza.

Mostrando una difesa a tre che ha acquisito misure e drenato fiducia, diventando quasi inossidabile agli assalti avversari. Ha mostrato, infine, una coppia d’attacco inedita, in formato light, che però ha consentito alla Fiorentina di giocare con trame diverse, fatte di accelerate e palleggio quasi inedito. Certo, pensare di poter fare a meno del suo centravanti meraviglia sarebbe follia, ma la prova che c’è vita alternativa anche senza Kean è il messaggio in bottiglia più significativo. Non è poco”.