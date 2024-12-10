Cecchi consiglia: "Fiorentina prendi Fazzini dall'Empoli. È in grado di tamponare l'assenza di Bove"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Cecchi ha così parlato del momento di forma della Fiorentina, consigliando anche la possibile alternativa di Edoardo Bove: "Dal punto di vista tecni...

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Cecchi ha così parlato del momento di forma della Fiorentina, consigliando anche la possibile alternativa di Edoardo Bove: "Dal punto di vista tecnico-tattico, la perdita di Bove è pesantissima per la Fiorentina. Nella squadra di Palladino, lui era l’equilibratore, il giocatore che copriva ovunque, tamponando e permettendo alla Fiorentina di colmare i vuoti lasciati da altri. Contro il Cagliari, ha giocato Sottil al suo posto, e in una partita del genere, contro una squadra inferiore, ci può stare. Tuttavia, credo che nelle sfide più impegnative, affidarsi a Sottil al posto di Bove sia rischioso. Servirebbe un centrocampista in grado di tamponare le perdite, e nella rosa attuale della Fiorentina non c'è. Il nome che faccio è quello di Fazzini dell’Empoli, che andrei a chiedere alla squadra di Corsi"

CASSANO: “PALLADINO HA AVUTO IL CORAGGIO DI METTERE FUORI BIRAGHI. HA DATO ANCHE UN SEGNALE A KEAN”

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