Cecchi: "Commisso sa che in una squadra le bandiere ci stanno bene. A Bati non affiderà il mercato ma..."

Così è intervenuto a Radio Sportiva il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi: "Commisso è un signore andato negli Stati Uniti il quale ha compreso che in una squadra le bandiere ci stanno bene. Al...

A cura di Redazione Labaroviola 19 giugno 2019 14:23

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