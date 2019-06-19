Cecchi: "Commisso sa che in una squadra le bandiere ci stanno bene. A Bati non affiderà il mercato ma..."
Così è intervenuto a Radio Sportiva il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi: "Commisso è un signore andato negli Stati Uniti il quale ha compreso che in una squadra le bandiere ci stanno bene. Al...
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2019 14:23
Così è intervenuto a Radio Sportiva il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi: "Commisso è un signore andato negli Stati Uniti il quale ha compreso che in una squadra le bandiere ci stanno bene. Al Re Leone però non gli affiderà il campo degli acquisti. Il neo presidente ha assegnato l'impegno del mercato a Daniele Pradè ma ad ogni modo sta cercando di introdurre coloro che sanno cosa vuol dire essere viola nella nuova dirigenza".