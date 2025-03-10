Cecchi: “Campionato quasi chiuso, non ci resta che l’Europa via Conference. Uscire giovedì sarebbe una beffa”
Servirà una Fiorentina con un'identità più marcata
Stefano Cecchi ha rilasciato il suo commento nelle pagine di La Nazione: “Vedi Napoli e pensi per forza ad Atene. Perché la sconfitta di ieri ha certificato che la strada del campionato per la squadra viola si è oramai quasi chiusa all'ipotesi di possibili soddisfazioni e che per dare un senso alla stagione l'unica via passi dall'Europa e dunque dalla gara con i greci di giovedì. Solo che, per autorizzare speranze di futuro, servirà comunque una Fiorentina diversa da quella vista al Maradona, dove il punteggio finale non fotografa il divario tecnico-tattico messo in mostra dalle due squadre.
Servirà dunque una Fiorentina con una identità più marcata; che pensi ad organizzare e non solo a contenere; che consenta a un centravanti strepitoso di esprimere al meglio le doti che ha. La speranza è che su ciò Palladino abbia le idee più chiare almeno di quelle espresse ieri nelle sue analisi del dopo gara. Perché, con questa rosa, perdere a Napoli ci può stare ma uscire con il Panathinaikos sarebbe una beffa sportiva difficilmente perdonabile”.