Cecchi: ”Cabral visto in miglioramento, deve giocare titolare contro l’Inter. Bisogna insistere

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il noto giornalista Stefano Cecchi ha parlato del prossimo impegno della Fiorentina, che ospiterà l’Inter al Franchi:

”Fare pronostici sulla Fiorentina è impossibile. Mi auguro che si riparta dal secondo tempo di Lecce, appigliandoci al fatto che di solito la Fiorentina non sbaglia contro le grandi squadre. Cabral non è entrato male a Lecce, secondo me ci racconta che ha ancora qualcosa da dire a Firenze. Io lo farei giocare titolare sabato sera contro l’Inter. Io farei giocare Kouamè laterale con Cabral al centro dell’attacco, mi è sembrato di vedere una fiammella a Lecce”.

JOVIC E SOTTIL NON SI SONO ALLENATI