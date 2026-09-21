Cecchi: "Altro che inallenabile, questa Fiorentina è giovane, euforica e con voglia di crescere"

"Dobbiamo applaudire Vanoli, l'uomo della svolta"

Sulle pagine de La Nazione, Stefano Cecchi propone la sua analisi del pareggio tra Fiorentina e Napoli, soffermandosi sugli aspetti più significativi emersi nel corso della partita:

"La Fiorentina che, alla prima difficoltà, era solita smarrirsi e crollare sembra ormai un ricordo. Al suo posto c’è una squadra ancora imperfetta, ma capace di trasmettere una sensazione nuova e significativa: quella di poter crescere e migliorare. Una formazione giovane, entusiasta e desiderosa di trovare la propria identità, di costruirsi passo dopo passo.

In questo cambiamento emerge inevitabilmente il ruolo di Paolo Vanoli, protagonista di una vera e propria trasformazione. L’allenatore appare oggi molto diverso rispetto al passato: più sicuro, deciso e disposto a rischiare, invece di affidarsi soltanto alla prudenza. Ne è una dimostrazione anche la scelta di inserire Pedro al posto di Atta, un cambio che testimonia la volontà di osare.

È ancora troppo presto per arrivare a conclusioni definitive, ma i primi segnali sono incoraggianti. Questo nuovo Vanoli non sembra soltanto una parentesi positiva di fine estate: l’impressione è che possa rappresentare un cambiamento concreto e duraturo, capace di accompagnare la squadra anche nei mesi più impegnativi della stagione."