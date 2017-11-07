Cecchi: ''4-2-3-1 cibo da ricchi, meno male Pioli l'ha capito. Col centrocampo a 3 Benassi valorizzato e più equilibrio''

Il giornalista della Nazione Diego Cecchi, intervenendo stamani ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato del modulo della Fiorentina: "Il 4-2-3-1? Direi che è un cibo da ricchi. C'è un po' questa mo...

Il giornalista della Nazione Diego Cecchi, intervenendo stamani ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato del modulo della Fiorentina: "Il 4-2-3-1? Direi che è un cibo da ricchi. C'è un po' questa moda di voler usare il modulo dei top club, in Italia, senza poi avere i giocatori giusti per farlo. Vedi il Torino, ma vedi anche la Fiorentina. In Italia lo fa giusto la Juventus: se non hai due signori centrocampisti in mezzo vai in sofferenza. Non puoi farlo se vai avanti a pane e salame. Pioli l'ha capito dopo le imbarcate prese. Ora, col centrocampo a 3, Benassi è valorizzato e c'è più equilibrio".