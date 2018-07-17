Ceccherini: "Ho riso tanto per le battute su me e Paci. E' un onore essere qui"

Queste le parole del neo difensore viola Ceccherini ai microfoni di Radio Bruno: "Il numero di maglia? Per adesso ho scelto il 5. (Appena si libererà la sei di Sanchez prenderà quella NDR) A Crotone n...

Queste le parole del neo difensore viola Ceccherini ai microfoni di Radio Bruno: "Il numero di maglia? Per adesso ho scelto il 5. (Appena si libererà la sei di Sanchez prenderà quella NDR) A Crotone non avevo ancora iniziato a lavorare, adesso sono subito entrato nella mischia. Sto facendo lavoro a parte ma sto provando a recuperare il prima possibile. La Fiorentina è una grande squadra, è un onore essere qui. Ho visto qualche freddura su internet col Paci, a dire la verità mi sono messo a ridere".