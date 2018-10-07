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Ceccherini: "Gara dura, la Lazio sarà arrabbiata. Vogliamo fare punti anche fuori casa"

Anche il difensore viola Ceccherini ha parlato ai microfoni di Lazio Channel: “Quella di oggi sarà sicuramente un bel match. La Lazio è reduce da due sconfitte e, per questo motivo, saranno molto arra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2018 14:04
Ceccherini: "Gara dura, la Lazio sarà arrabbiata. Vogliamo fare punti anche fuori casa" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Ceccherini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Ceccherini
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Anche il difensore viola Ceccherini ha parlato ai microfoni di Lazio Channel: “Quella di oggi sarà sicuramente un bel match. La Lazio è reduce da due sconfitte e, per questo motivo, saranno molto arrabbiati, ma noi vogliamo continuare a raccogliere punti anche fuori casa. Stiamo dimostrando di essere giovani e spensierati, ma allo stesso tempo di avere consapevolezza nei nostri mezzi: questa sicurezza ci sta permettendo di ottenere buoni risultati”.

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