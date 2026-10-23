Ceccarini: "Vanoli crede in questo gruppo, è stato bravo a difendere De Gea in conferenza"

Nel corso della puntata di oggi di "Nik&Nik" su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha analizzato la situazione in casa Fiorentina, guardando al match di domenica contro l'Inter e commentando le dichiarazioni rese in conferenza stampa dal mister viola Paolo Vanoli.

Ecco il suo punto di vista:

"Ho visto un Vanoli estremamente grintoso e focalizzato durante l'appuntamento con i giornalisti. Ho apprezzato molto la decisione con cui ha preso le difese di David De Gea. Secondo me la Fiorentina che scenderà in campo a San Siro non si discosterà molto da quella vista contro il Como, sia negli uomini che nel modulo: le vere novità potrebbero vedersi sulle corsie esterne. È proprio sulle fasce che a mio avviso si deciderà la sfida."