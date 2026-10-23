Ceccarini: "Vanoli crede in questo gruppo, è stato bravo a difendere De Gea in conferenza"
Il giornalista ha parlato delle parole di Vanoli in conferenza
Nel corso della puntata di oggi di "Nik&Nik" su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha analizzato la situazione in casa Fiorentina, guardando al match di domenica contro l'Inter e commentando le dichiarazioni rese in conferenza stampa dal mister viola Paolo Vanoli.
Ecco il suo punto di vista:
"Ho visto un Vanoli estremamente grintoso e focalizzato durante l'appuntamento con i giornalisti. Ho apprezzato molto la decisione con cui ha preso le difese di David De Gea. Secondo me la Fiorentina che scenderà in campo a San Siro non si discosterà molto da quella vista contro il Como, sia negli uomini che nel modulo: le vere novità potrebbero vedersi sulle corsie esterne. È proprio sulle fasce che a mio avviso si deciderà la sfida."
Non sono mancati gli apprezzamenti dell'allenatore per Paratici...
"È stata una dichiarazione genuina, in particolare quando ha sottolineato come la figura di Paratici possa aiutarlo a crescere ulteriormente. Vanoli si è mostrato entusiasta della chiamata e non ha fatto nulla per nasconderlo."
Quali sono le condizioni di Atta in vista del match con l'Atalanta?
"Il giocatore mostra segnali di miglioramento, ma resta difficile sbilanciarsi adesso. Attualmente non credo abbia senso affrettare i tempi di recupero in vista della gara contro la formazione guidata da Sarri."