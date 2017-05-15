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Ceccarini: "Sarà Stefano Pioli il prossimo allenatore della Fiorentina. Firmerà un contratto biennale"

Pioli nuovo allenatore viola? Arrivano sempre più conferme

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 maggio 2017 11:48
Ceccarini: "Sarà Stefano Pioli il prossimo allenatore della Fiorentina. Firmerà un contratto biennale" -
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L'esperto di mercato di Mediaset Premium e tifosi viola Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW Radio, queste le sue parole su Pioli e la Fiorentina: "Stefano Pioli sarà il nuovo allenatore viola, l'ufficialità arriverà a fine stagione. Firmerà un contratto di due anni" ha concluso Ceccarini.

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