Ceccarini: "Pradè non si dimetterà. Eventualmente dovrà decidere Commisso ma non lo farà"

Il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini è intervenuto a RadioFirenzeviola per commentare la posizione di Pradè, queste le sue parole:"Non penso proprio che Pradè si dimetta. Almeno fino ad o...

Il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini è intervenuto a RadioFirenzeviola per commentare la posizione di Pradè, queste le sue parole:

"Non penso proprio che Pradè si dimetta. Almeno fino ad oggi, poi nel mondo del calcio può succedere di tutto. La contestazione c'era già stata a fine della scorsa stagione e lui stesso aveva confessato di aver pensato di fare un passo indietro. Ora il discorso da parte della Curva si è accentuato ma se lo conosco un po', non si dimetterà. Dovrà decidere il presidente eventualmente, ma vi dico sinceramente che non credo verrà preso un provvedimento conoscendo un po' il mondo Fiorentina. Anche perché nel caso si sarebbe dovuto cambiare diverso tempo fa, perché a livello di acquisti negli anni ne sono stati sbagliati parecchi. Se si voleva c'erano già degli elementi per mettere in discussione la dirigenza. Commisso in questo momento ha anche altro a cui pensare però secondo me non prenderà alcuna decisione. Un eventuale sostituto di Pradè potrebbe essere Giuntoli che verrebbe volentieri alla Fiorentina. Era stato vicino anche qualche tempo fa e si sarebbe portato dietro volentieri anche Sarri."