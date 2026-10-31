Ceccarini: "Perplesso dopo i cambi tardivi di Vanoli, in tre minuti non puoi fare nulla per la squadra"

Il giornalista ha criticato i cambi del tecnico viola dopo giovedì

Ospite della trasmissione Nik&Nik su Radio FirenzeViola, il direttore di TuttoMercatoWeb ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha analizzato il pareggio maturato dai gigliati contro l'Atalanta:

«Faccio fatica a stabilire se si tratti di due punti gettati al vento o di uno guadagnato. Nutro una certa apprensione poiché ho notato sostituzioni operate da Vanoli al novantunesimo che mi hanno lasciato interdetto, esattamente come le repliche fornite dal tecnico in sala stampa sull'argomento. Ammetto di aver visionato solamente gli highlights dell'incontro, dunque non posso emettere un verdetto complessivo sulla prestazione. Mi limito a constatare che i veri trionfatori della serata sono stati i sostenitori sugli spalti, superiori a tutto il resto, mentre il quadro generale merita di essere rivisto da zero.»

L'interrogativo sulle sostituzioni

Tornando a concentrarsi sulle mosse dalla panchina, Ceccarini ha aggiunto:

«Per quale motivo Gonçalves è stato inserito sul terreno di gioco al novantunesimo? La gara era ormai virtualmente conclusa. Di certo questo dettaglio non rappresenta il fattore discriminante per comprendere le difficoltà attuali della squadra, ma personalmente mi sarei aspettato di vedere il portoghese impiegato con ben altro tempismo, tenuto conto che a livello di spinta offensiva rientra tra gli elementi più dotati. In avanti si fa molta fatica a concretizzare con i centravanti, mentre Mastantuono costruisce molto ma difetta di incisività sotto porta.»

Lo sguardo al futuro: Sassuolo e Juventus

In merito agli impegni che attendono i viola all'orizzonte, il giornalista ha concluso: