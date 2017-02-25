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Ceccarini: “Kalinic vuole restare. Avanti con Sousa fino a fine stagione, a meno che…”

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Ceccarini: “Kalinic vuole restare. Avanti con Sousa fino a fine stagione, a meno che…”

Redazione

25 Febbraio · 14:12

Aggiornamento: 25 Febbraio 2017 · 14:12

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Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Premium, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: “Ieri c’è stato un confronto tra Sousa e la dirigenza. Hanno deciso di andare avanti con lui, a meno che lunedì non arrivi un’altra sconfitta pesante contro il Torino. A fine stagione comunque le due strade si separeranno”.

Ha successivamente commentato anche gli sviluppi del caso Kalinic: “Kalinic? In Cina il mercato chiude il 28 febbraio. Dipende tutto dal giocatore, e per adesso la sua volontà è quella di restare alla Fiorentina”.

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