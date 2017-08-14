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Ceccarini: "Kalinic al Milan, obiettivo chiudere prima dei preliminare di Europa League"

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini parla di Fiorentina su twitter: "Kalinic al Milan, l'obiettivo sarebbe quello di chiudere prima del play off di Europa League". Che, per la cronaca, vedrà il Mil...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2017 17:20
Ceccarini: "Kalinic al Milan, obiettivo chiudere prima dei preliminare di Europa League" -
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L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini parla di Fiorentina su twitter: "Kalinic al Milan, l'obiettivo sarebbe quello di chiudere prima del play off di Europa League". Che, per la cronaca, vedrà il Milan in campo il 17 agosto prossimo.

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