Ceccarini: "Kalinic al Milan, obiettivo chiudere prima dei preliminare di Europa League"
L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini parla di Fiorentina su twitter: "Kalinic al Milan, l'obiettivo sarebbe quello di chiudere prima del play off di Europa League". Che, per la cronaca, vedrà il Mil...
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2017 17:20
L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini parla di Fiorentina su twitter: "Kalinic al Milan, l'obiettivo sarebbe quello di chiudere prima del play off di Europa League". Che, per la cronaca, vedrà il Milan in campo il 17 agosto prossimo.