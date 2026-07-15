Ceccarini insiste: "Oulai a un passo: ore decisive per la chiusura con il Trabzonspor"

La trattativa tra i viola e il club turco sarebbe entrata nella fase finale: resterebbero da definire gli ultimi dettagli prima della fumata bianca

La Fiorentina è sempre più vicina a chiudere l’operazione per Oulai. Il club viola e il Trabzonspor avrebbero infatti compiuto importanti passi avanti nella trattativa, che nelle ultime ore sarebbe entrata nella sua fase decisiva. I contatti tra le parti proseguono in modo positivo e la distanza tra le due società sembra ormai ridotta al minimo.

L’affare si avvicina dunque alla fumata bianca, con la Fiorentina pronta a definire gli ultimi dettagli prima di arrivare alla chiusura definitiva. Oulai rappresenta un profilo seguito con attenzione dalla dirigenza viola, intenzionata a completare l’organico con nuovi innesti in vista della prossima stagione. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il trasferimento del giocatore a Firenze.

Lo riporta tuttomercatoweb.com