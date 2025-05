Ceccarini: “De Gea vuole restare alla Fiorentina, il club viola gli proporrà un contratto più lungo”

La stagione della Fiorentina nelle ultime settimane ha preso una piega opposta rispetto a ciò che in casa viola un po’ tutti si aspettavano. Prima l’eliminazione dalla Conference League, poi il doppio ko in campionato contro Roma e Venezia che adesso rischia seriamente di tenere fuori la squadra di mister Palladino dalle coppe il prossimo anno

Come noto, il club viola ha un’opzione per prolungare l’accordo con David De Gea di un altro anno entro il 31 maggio, con conseguente aumento dell’ingaggio. Ad oggi, però, i discorsi vanno anche oltre: l’idea della società infatti sarebbe quella di proporre al portiere spagnolo un accordo anche più lungo, almeno altri due anni con opzione. Per quanto riguarda la volontà del calciatore, ad oggi è quella di restare a Firenze: la priorità è la magia viola e non sta ascoltando altre offerte. Lo scrive Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb