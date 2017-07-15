Ceccarini: "Bernardeschi andrà alla Juventus. Kalinic terza scelta del Milan. Pjaca e Sturaro..."

La Fiorentina otterrà il massimo dalla cessione di Bernardeschi. Kalinic difficile al Milan" così Niccolò Ceccarini a Radio Blu

L'esperto di mercato di Mediaset ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:

"Hristov è giocatore che conosce bene Corvino, bisogna andare sulla fiducia.

Il Milan ha chiesto Kalinic ma la Fiorentina ha fatto trovare le porte chiuse, i rossoneri stanno provando a prendere Aubameyang e Belotti.

Bernardeschi andrà alla Juventus. Per sbloccare la trattativa la società bianconera dovrà andare molto incontro alla Fiorentina. Pjaca? La società lo ha chiesto a parte, non all’interno della trattativa. I viola lo hanno chiesto per un prestito biennale con diritto di riscatto. Sturaro invece potrebbe essere gradita come soluzione. Sicuramente la Fiorentina vorrà ottenere il massimo da questa cessione."