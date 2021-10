Ceccarini: “Belotti? Non rinnoverà. C’è la Fiorentina, da battere la concorrenza delle milanesi”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato di Andrea Belotti in ottica Fiorentina nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com. Ecco le sue parole: “Oltre a Vlahovic, anche Il futuro di Belotti è di grande attualità. Il presidente Cairo ha fatto chiaramente capire che il “Gallo” non rinnoverà e quindi a gennaio si aprono nuovi scenari. Il suo contratto scade nel giugno 2022 e una partenza a parametro zero è molto probabile. Il Torino proverà a monetizzare subito ma è molto difficile che qualcuno decida di fare un’offerta. Per giugno il Milan al momento è più avanti ma attenzione anche all’Inter che dovrà sostituire Sanchez. I rossoneri intanto hanno cominciato ad alzare il pressing anche per Lucca, che in questo avvio di stagione sta stupendo un po’ tutti. Su Belotti c’è da registrare anche l’interesse della Fiorentina“.

