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C'è l'apertura di Ribery nei confronti dei viola. La Fiorentina ci spera. Presto la decisione del calciatore

La Fiorentina insiste per Franck Ribery. L'attaccante francese, svincolato dal Bayern Monaco, è adesso alla ricerca di una nuova esperienza. La Fiorentina c'è: nelle ultime ore ci sono stati ulteriori...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2019 10:45
C'è l'apertura di Ribery nei confronti dei viola. La Fiorentina ci spera. Presto la decisione del calciatore -
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La Fiorentina insiste per Franck Ribery. L'attaccante francese, svincolato dal Bayern Monaco, è adesso alla ricerca di una nuova esperienza. La Fiorentina c'è: nelle ultime ore ci sono stati ulteriori contatti ed è arrivata l'apertura del giocatore. Già nella giornata di domani possono esserci ulteriori sviluppi per capire se il colpo è possibile o meno. Il giocatore ha offerte importanti di Dinamo Mosca e Spartak in Russia. Per questo prenderà una decisione definitiva nei prossimi giorni. Il sogno Ribery continua, la Fiorentina ci spera.

 

Gianlucadimarzio.com

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