Patrick Cutrone ha aperto completamente alla Fiorentina nelle ultime ore. Ci sono stati contatti anche in giornata, l’attaccante considera chiusa la sua esperienza con il Wolverhampton, tra panchina e tribuna non potrebbe essere diversamente. Il sì è totale. ora la viola è assolutamente concentrata sulla gara di Bologna, domani alle 12,30, da martedì si può entrare nel vivo. Possibile un incontro per chiudere, il Wolverhampton chiede 22 milioni, la Fiorentina tra prestito oneroso e ricatto è disposta ad avvicinarsi ai 20. E Cutrone ha già dato la disponibilità, ora serve il resto.