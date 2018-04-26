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CdS Stadio: Thereau al rientro dall'infortunio, Badelj in extremis tra i convocati

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio, finalmente dall'infermeria arrivano buone notizie. Cyril Thereau è al rientro e sarà completamente a disposizione di Pioli, per Badelj in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 aprile 2018 08:52
CdS Stadio: Thereau al rientro dall'infortunio, Badelj in extremis tra i convocati - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio, finalmente dall'infermeria arrivano buone notizie. Cyril Thereau è al rientro e sarà completamente a disposizione di Pioli, per Badelj in extremis dovrebbe essere convocato. Il croato ieri ha svolto lavoro differenziato ma con il pallone, buon segno per il suo ginocchio. Difficilmente verrà rischiato con i partenopei a meno di clamorose sorprese, ma sono comunque buone notizie.

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