CdS Stadio: Thereau al rientro dall'infortunio, Badelj in extremis tra i convocati
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio, finalmente dall'infermeria arrivano buone notizie. Cyril Thereau è al rientro e sarà completamente a disposizione di Pioli, per Badelj in...
A cura di Redazione Labaroviola
26 aprile 2018 08:52
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio, finalmente dall'infermeria arrivano buone notizie. Cyril Thereau è al rientro e sarà completamente a disposizione di Pioli, per Badelj in extremis dovrebbe essere convocato. Il croato ieri ha svolto lavoro differenziato ma con il pallone, buon segno per il suo ginocchio. Difficilmente verrà rischiato con i partenopei a meno di clamorose sorprese, ma sono comunque buone notizie.