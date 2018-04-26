CdS Stadio: Thereau al rientro dall'infortunio, Badelj in extremis tra i convocati

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio, finalmente dall'infermeria arrivano buone notizie. Cyril Thereau è al rientro e sarà completamente a disposizione di Pioli, per Badelj in...

A cura di Redazione Labaroviola 26 aprile 2018 08:52

Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau

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