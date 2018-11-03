CdS - Stadio: Simeone ed il buono score con le big. Oggi una spinta in più dalla tribuna...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio, nell’edizione odierna, Simeone a secco dalla partita contro il Chievo Verona nel 6-1 casalingo. Nella scorsa stagione il Cholito ha segnato spesso c...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio, nell’edizione odierna, Simeone a secco dalla partita contro il Chievo Verona nel 6-1 casalingo. Nella scorsa stagione il Cholito ha segnato spesso contro le big: due alla Roma, Milan, Inter e la tripletta contro il Napoli. Oggi il giocatore argentino è chiamato al riscatto visti i mugugni settimanali ed ecco che, dalla tribuna potrebbe ricevere una spinta in più da uno che a Firenze gol lo sapeva fare eccome: Gabriel Omar Batistuta.