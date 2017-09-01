CdS-Stadio: Pioli prepara una Viola super offensiva con Dias, Chiesa, Thereau e Simeone
Quello offensivo è il reparto maggiormente rinnovato grazie al mercato e Pioli vuole sfruttare a pieno tutti i nuovi innesti
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2017 12:23
L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio si sofferma questa mattina sugli ultimi colpi arrivati alla Fiorentina in particolar modo nel reparto offensivo: Pioli sta infatti studiando un modulo super offensivo che comprenda l'utilizzo di Dias, Chiesa e Thereau più Simeone come riferimento offensivo. L'attacco adesso è assortito più di tutti gli altri reparti, conclude il quotidiano.