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CdS-Stadio: Pioli prepara una Viola super offensiva con Dias, Chiesa, Thereau e Simeone

Quello offensivo è il reparto maggiormente rinnovato grazie al mercato e Pioli vuole sfruttare a pieno tutti i nuovi innesti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2017 12:23
CdS-Stadio: Pioli prepara una Viola super offensiva con Dias, Chiesa, Thereau e Simeone - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Pioli
Chiesa
Simeone
Dias
Thereau
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L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio si sofferma questa mattina sugli ultimi colpi arrivati alla Fiorentina in particolar modo nel reparto offensivo: Pioli sta infatti studiando un modulo super offensivo che comprenda l'utilizzo di Dias, Chiesa e Thereau più Simeone come riferimento offensivo. L'attacco adesso è assortito più di tutti gli altri reparti, conclude il quotidiano.

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