CdS-Stadio: Pioli prepara una Viola super offensiva con Dias, Chiesa, Thereau e Simeone

Quello offensivo è il reparto maggiormente rinnovato grazie al mercato e Pioli vuole sfruttare a pieno tutti i nuovi innesti

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio si sofferma questa mattina sugli ultimi colpi arrivati alla Fiorentina in particolar modo nel reparto offensivo: Pioli sta infatti studiando un modulo super offensivo che comprenda l'utilizzo di Dias, Chiesa e Thereau più Simeone come riferimento offensivo. L'attacco adesso è assortito più di tutti gli altri reparti, conclude il quotidiano.