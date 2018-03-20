CdS Stadio: Fiorentina l'Europa adesso è ad un passo. Tre punti ed una gara da recuperare. Il calendario...

Atalanta e Sampdoria in questo momento precedono la Fiorentina di tre punti e la squadra viola dovrà si recuperare una gara come le sue dirette rivali ma l'Europa di fatto non è mai stata così vicina....

A cura di Redazione Labaroviola 20 marzo 2018 09:15

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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