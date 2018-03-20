CdS Stadio: Fiorentina l'Europa adesso è ad un passo. Tre punti ed una gara da recuperare. Il calendario...
Atalanta e Sampdoria in questo momento precedono la Fiorentina di tre punti e la squadra viola dovrà si recuperare una gara come le sue dirette rivali ma l'Europa di fatto non è mai stata così vicina....
Atalanta e Sampdoria in questo momento precedono la Fiorentina di tre punti e la squadra viola dovrà si recuperare una gara come le sue dirette rivali ma l'Europa di fatto non è mai stata così vicina. La squadra viola nelle ultime 16 partite ha perso solo tre volte (sebbene una in modo clamoroso per 1-4 in casa contro l'Hellas Verona). La media punti, rispetto alle 19 gare iniziali, si è alzata da 1.42 a 1.55 a partita ed il trend non può che migliorare viste le tre vittorie consecutive.
Dopo la sosta la squadra viola ospiterà al Franchi il Crotone e poi via verso il rush finale dove dovrà affrontare anche: Napoli, Milan, Lazio e Roma ma altri scontri diretti potrebbero favorire i viola.
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