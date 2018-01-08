CdS Stadio: Corvino prepara il rinnovo a Veretout per allontanare Lione, Marsiglia e Valencia

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport - Stadio, le prestazioni di Jordan Veretout sarebbero finite nel mirino di: Lione, Marsiglia e Valencia.La Fiorentina però non...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport - Stadio, le prestazioni di Jordan Veretout sarebbero finite nel mirino di: Lione, Marsiglia e Valencia.

La Fiorentina però non ha intenzione di privarsi del centrocampista francese e proporrà a lui il prolungamento fino al 2022 ed un aumento dell'ingaggio attuale (800.000€.) Secondo le stime, il valore del giocatore si sarebbe raddoppiato dai 7 milioni pagati dalla Fiorentina in estate.