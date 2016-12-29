Cds Stadio: Corvino non fa sconti per Badelj, ma ha già pronti i nomi dei sostituti

Il prezzo del cartellino è fissato a 12 milioni e la Fiorentina non è disposta a scendere al di sotto di questa cifra

"Il Milan tenterà l’aggancio a Badelj, forte dell’appoggio del procuratore che ha spesso manifestato la voglia di cambiamento con toni e modi non graditi dall’ambiente viola, ma per riuscirci deve passare dalla Fiorentina che chiede 12 milioni per il cartellino. Una cifra considerevole tenuto conto, in primis, che l’ex Amburgo con l’inizio della nuova stagione andrà in scadenza di contratto e da luglio in avanti sarebbe complicato chiedere e ottenere la stessa somma per cederlo.

Ma quella è e Corvino non la sposterà di un euro al ribasso e, anzi, semmai è vero il contrario. Nei piani e nei progetti che il direttore dell’area tecnica viola sta preparando per il mercato di gennaio non c’è un’alternativa immediata nemmeno a Badelj per ovvi motivi, però è noto l’interesse della Fiorentina su Laxalt del Genoa e sempre per il centrocampo piacciono e sono tenuti sotto osservazione Linetty della Sampdoria e Freuler dell’Atalanta. Ma se nessuno esce, nessuno di questi entra".

Fonte: Corriere dello Sport - Stadio