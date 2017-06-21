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Cds Stadio: caso Borja Valero, chi sono i colpevoli?

Da un lato la società nega di aver mai fatto pressione sullo spagnolo ma dall’altra parte non c’è stata una sola smentita da parte del giocatore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 12:32
Cds Stadio: caso Borja Valero, chi sono i colpevoli? - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Borja Valero
Corriere Dello Sport
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Il possibile divorzio di Borja Valero dalla Fiorentina  non ha però un solo responsabile. Da un lato la società nega di aver mai fatto pressione per spingere lo spagnolo lontano da Firenze e si definisce pronta a proseguire il suo rapporto con Borja. Dall’altra parte del giocatore non c’è stata una sola smentita per le voci che riguardano l’Inter. Se davvero vuol restare può benissimo prendere tutti in contropiede annullando voci, sussurri e grida. Comunque si veda, comunque si pensi, è un caso stucchevole e a Firenze sta davvero avvelenando l’ambiente.

Fonte: Corriere dello Sport-Stadio

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