Cds Stadio: caso Borja Valero, chi sono i colpevoli?

Da un lato la società nega di aver mai fatto pressione sullo spagnolo ma dall’altra parte non c’è stata una sola smentita da parte del giocatore

Il possibile divorzio di Borja Valero dalla Fiorentina non ha però un solo responsabile. Da un lato la società nega di aver mai fatto pressione per spingere lo spagnolo lontano da Firenze e si definisce pronta a proseguire il suo rapporto con Borja. Dall’altra parte del giocatore non c’è stata una sola smentita per le voci che riguardano l’Inter. Se davvero vuol restare può benissimo prendere tutti in contropiede annullando voci, sussurri e grida. Comunque si veda, comunque si pensi, è un caso stucchevole e a Firenze sta davvero avvelenando l’ambiente.

Fonte: Corriere dello Sport-Stadio