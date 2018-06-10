CdS Stadio, alta la richiesta del Bologna per Pulgar: 13 milioni. I viola cercano altrove
Come riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio nell’edizione odierna, la Fiorentina per il dopo Badelj avrebbe pensato anche al centrocampista cileno del Bologna Erick Pulgar. Il club rossoblu chie...
A cura di Redazione Labaroviola
10 giugno 2018 12:32
Come riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio nell’edizione odierna, la Fiorentina per il dopo Badelj avrebbe pensato anche al centrocampista cileno del Bologna Erick Pulgar. Il club rossoblu chiede 13 milioni e dunque la trattativa per un suo eventuale passaggio dovrebbe arenarsi prima ancora di cominciare...