CdS: il Napoli fa sul serio, a gennaio assalto a Federico Chiesa

Federico Chiesa è da tempo un obiettivo dichiarato del Napoli ed a confermalo ora ci sono anche le indiscrezioni che emergono dalle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport. I partenope...

Federico Chiesa è da tempo un obiettivo dichiarato del Napoli ed a confermalo ora ci sono anche le indiscrezioni che emergono dalle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport. I partenopei sarebbero infatti intenzionati a tornare all'assalto per il talento viola, già nel prossimo mercato di gennaio. Il club di Aurelio De Laurentiis, oltre ad essere fortemente interessato a Roberto Inglese del Chievo Verona, vorrebbe rinforzarsi anche sugli esterni ed i principali obiettivi sono appunto Federico Chiesa, Samu Castillejo del Villarreal e Justin Kluivert dell'Ajax.